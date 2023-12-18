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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Семак: «МОК и другие организации заняли политизированную позицию, это мешает российскому спорту. Нужно давать спортсменам возможность выступать»

Сергей Семак: «МОК и другие организации заняли политизированную позицию, это мешает российскому спорту. Нужно давать спортсменам возможность выступать»

«Что касается развития российского спорта, то на сегодняшний день мы, конечно же, зависим от политической обстановки в мире.

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