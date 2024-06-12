Председатель Следственного комитета затребовал доклад по информации о противоправном поведении жителя Республики Мордовия в сети Интернет

В социальных медиа сообщалось, что трэш-стример из Саранска в прямых эфирах пропагандирует оскорбительное отношение к органам власти, а также совершает действия, направленные на реабилитацию нацизма и дискредитацию вооруженных сил РФ.
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