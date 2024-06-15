Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 735 подписчиков

Хуситы поразили украинский сухогруз в Красном море

Хуситы поразили украинский сухогруз в Красном море

Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Как оказалось у ребят в тапках очень длинные руки и теперь в списке пораженных морских судов значится сухогруз, принадлежащий Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх