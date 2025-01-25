Число рождений в Японии в 2024 году упало до исторического минимума

Число рождений в Японии за 2024 год составило 661 577, что означает, что этот показатель впервые за историю страны упал ниже 700 тысяч, следует из опубликованных данных правительственных статистических ведомств, пишет Kyodo News 25 января.
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