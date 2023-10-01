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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о словах Дзюбы про Семака: «Это не совсем верно. Какая-то степень корректности, субординация к старшему должны быть»

Галактионов о словах Дзюбы про Семака: «Это не совсем верно. Какая-то степень корректности, субординация к старшему должны быть»

Получив вопрос о примирении с тренером «Зенита» после победы «Локомотива» в матче 9-го тура Мир РПЛ, нападающий спросил: «А кто это?» – Как отреагировали на слова Артема Дзюбы в адрес Сергея Семака после прошлого матча? – Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе.

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