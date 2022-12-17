«Работать некомфортно». Чиновников ЕС заставили мерзнуть в офисах ради Украины

На фоне резкого роста цен на энергоносители и ограничений поставок российского газа руководство Евросоюза ограничило температуру в государственных зданиях ЕС в Брюсселе до 19 градусов по Цельсию – теперь чиновники замерзают в своих кабинетах.
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