Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен осудил предложение сбивать якобы нарушающие воздушное пространство российские самолеты, поступившее от бывшего председателя правительства республики Санны Марин.
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