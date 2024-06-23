Балтийский флот провел учения по оказанию помощи аварийной подлодке

Экипаж спасательного судна «СС-750» провел плановые учения, в рамках которых были на практике отработаны навыки оказания помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, 22 июня пишет пресс-служба Балтийского флота на своем официальном сайте.
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