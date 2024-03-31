Флагманы следующего поколения на Snapdragon 8 Gen 4 станут монстрами автономности — они получат аккумуляторы 6000 мА·ч

Отлично знакомый с планами производителей смартфонов из Поднебесной инсайдер Digital Chat Station сообщил, что флагманские модели нового поколения, основанные на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, получат аккумуляторы побольше, чем сейчас — емкость составит 6000 мАч.
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