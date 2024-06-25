Военный беспилотник из гуманитарного груза пытались продать в Ростове

Железнодорожный районный суд Ростова рассмотрел дело о незаконной перепродаже беспилотника, который был частью партии гуманитарной помощи, переданной министерству обороны для использования в ходе специальных военных операций, сообщает Дон-24.
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