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Военный беспилотник из гуманитарного груза пытались продать в Ростове

Военный беспилотник из гуманитарного груза пытались продать в Ростове

Железнодорожный районный суд Ростова рассмотрел дело о незаконной перепродаже беспилотника, который был частью партии гуманитарной помощи, переданной министерству обороны для использования в ходе специальных военных операций, сообщает Дон-24.

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