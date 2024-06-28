NYT: Трамп на дебатах лгал и пользовался нерешительностью Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе завершившихся дебатов с нынешним главой государства Джо Байденом делал дикие и лживые заявления, а также пользовался нерешительностью своего оппонента.
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