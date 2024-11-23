Пик в напряжении: инфляция начнет снижаться не раньше весны 2025-го

Инфляция снизится лишь к весне 2025 года, следует из консенсус-прогноза «Известий». На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, говорила, что сейчас экономика страны находится в переломной точке: хотя рост цен и незначительно замедлился (до 8,5% в октябре), пока это не устойчивый процесс.