В городе Пласте силовики задержали южноуральца, подозреваемого в причастности к деятельности ОПГ. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Челябинской области, совместную операцию проводили полицейские и сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии.