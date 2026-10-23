В городе Пласте силовики задержали южноуральца, подозреваемого в причастности к деятельности ОПГ. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Челябинской области, совместную операцию проводили полицейские и сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии.
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ОПГ из 1? Подозревается? То есть "первый попавшийся"? Что за новости? Это как сопляков повязали, а из оружия 2 палки и бердцы?