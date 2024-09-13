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Курские новости

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Официальным сувениром Минспорта России стала бита для лапты из Курска

Официальным сувениром Минспорта России стала бита для лапты из Курска

Идея создания такого подарка родилась во время встречи министра спорта России Михаила Дегтярева и руководителя Федерации русской лапты Сергея ФокинаДеревянные биты для лапты, изготовленные и расписанные под хохлому в Курске, стали официальным сувениром Министерства спорта России.

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