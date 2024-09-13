Официальным сувениром Минспорта России стала бита для лапты из Курска

Идея создания такого подарка родилась во время встречи министра спорта России Михаила Дегтярева и руководителя Федерации русской лапты Сергея ФокинаДеревянные биты для лапты, изготовленные и расписанные под хохлому в Курске, стали официальным сувениром Министерства спорта России.
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