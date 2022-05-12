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Российский посол в США: Вашингтон обвиняет Москву в продовольственном кризисе

Российский посол в США: Вашингтон обвиняет Москву в продовольственном кризисе

Соединенные Штаты сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», утверждая, что продовольственный кризис является следствием действий России на Украине, заявил вечером в среду, 11 мая, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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