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Экс-замминистра Тука: Россия массово применяет дроны по ночам

Экс-замминистра Тука: Россия массово применяет дроны по ночам

Экс-замглавы отвечающего за утерянные регионы ведомства киевского режима Георгий Тука поделился информацией о том, что Вооружённые силы Российской Федерации имеют на вооружении огромное число БПЛА, которые возможно применять ночью.

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