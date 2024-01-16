Экс-замминистра Тука: Россия массово применяет дроны по ночам

Экс-замглавы отвечающего за утерянные регионы ведомства киевского режима Георгий Тука поделился информацией о том, что Вооружённые силы Российской Федерации имеют на вооружении огромное число БПЛА, которые возможно применять ночью.
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