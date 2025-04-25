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Рублев о работе с реакциями: «Когда действия приносят результат, сложно что-то менять – непонятно, к чему это приведет»

Рублев о работе с реакциями: «Когда действия приносят результат, сложно что-то менять – непонятно, к чему это приведет»

«В целом, трудно менять реакции, потому что ты так всю жизнь реагировал. Поэтому, когда действия приносят результат, сложно что-то менять – непонятно, к чему это приведет.

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