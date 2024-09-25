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Царьград

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"Смотрите, какие русские медведи наглые": Генерал Попов объяснил, чего испугались японцы, увидев наш Ил-38

"Смотрите, какие русские медведи наглые": Генерал Попов объяснил, чего испугались японцы, увидев наш Ил-38

Министерство обороны Японии ранее опубликовало сообщение, заявив, что наш Ил-38 трижды пересёк их государственную границу.

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