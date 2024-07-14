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В Челябинске умер Герой России Илья Панфилов

В Челябинске умер Герой России Илья Панфилов

В Челябинске скоропостижно ушел из жизни Герой России, подполковник Илья Панфилов, ему был 51 год. О его смерти сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выразив соболезнования родным и близким покойного.

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