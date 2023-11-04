Дарья Луконькина повезет на конкурс «Мисс Земля-2023» хоккейную клюшку с хохломской росписью

Нижегородская красавица Дарья Луконькина побывала на фабрике «Хохломская роспись». Здесь победительница всероссийского конкурса «Краса России-2022» познакомилась с работой мастеров и забрала подарок, который она повезет на международный конкурс «Мисс Земля — 2023».