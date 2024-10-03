Зарабатывающий миллионы на обжорстве перед камерой блогер похудел на 100 килограммов. Почему ему поверили не все?

Осенью 2024 года самый известный в мире мукбанг-блогер Николас Перри, более известный в сети как Никокадо Авокадо и прославившийся поеданием огромных порций еды перед камерой, удивил сеть своим признанием об экстремальном похудении.
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