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Зарабатывающий миллионы на обжорстве перед камерой блогер похудел на 100 килограммов. Почему ему поверили не все?

Зарабатывающий миллионы на обжорстве перед камерой блогер похудел на 100 килограммов. Почему ему поверили не все?

Осенью 2024 года самый известный в мире мукбанг-блогер Николас Перри, более известный в сети как Никокадо Авокадо и прославившийся поеданием огромных порций еды перед камерой, удивил сеть своим признанием об экстремальном похудении.

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