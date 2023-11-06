Испанский стыд: Цыгановы и рассказали о розыгрыше с обыском и подарили на день рождения Собчак золотые лапти

Чем дальше - тем страшнее. Активные супруги Цыгановы всё не успокаиваются и продолжают творить дичь. В недавнюю историю с якобы обыском приплели пранкеров Вована и Лексуса, и последний согласился вызвать паре психиатрическую помощь.