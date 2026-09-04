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IBM выпустила Nighthawk r2 — свой самый быстрый квантовый процессор

IBM выпустила Nighthawk r2 — свой самый быстрый квантовый процессор

Квантовые процессоры запускают одну и ту же схему тысячи раз, чтобы получить надежный результат. Перед каждым новым запуском кубиты нужно возвращать в исходное состояние.

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