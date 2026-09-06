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Царьград

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Университет Сиху выпустил препарат от COVID-19 с помощью ИИ

Университет Сиху выпустил препарат от COVID-19 с помощью ИИ

Власти Китая одобрили инновационный препарат от COVID-19, созданный в Университете Сиху. Препарат предназначен для лечения легких и средних форм болезни и разработан с помощью искусственного интеллекта, что ускорило его создание до трех с половиной лет.

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