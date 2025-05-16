В России появится новый крупный и хорошо оснащенный автомобиль на замену Camry

Стало известно, что первая презентация нового лифтбэка в России пройдет 3 июня. На российском рынке автомобилей с таким типом кузова представлено не так много, и с учетом премиум-статуса, эта модель будет выделяться.
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