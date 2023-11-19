«Географический диктант» стартует в воскресенье в полдень

Участникам нужно будет ответить на 40 вопросов по географии и смежным наукам. Девятый «Географический диктант» начнётся в воскресенье в 12:00 по местному времени на всех континентах земного шара, включая Антарктиду, а также на МКС.
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