CNN: Пентагон продолжает финансировать ВСУ из собственных источников

Американский телеканал CNN информирует о финансировании ВСУ Пентагоном из собственных источников. Так, по данным источника, с октября прошлого года Пентагон потратил на различные виды помощи украинским войскам $430 млн.
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