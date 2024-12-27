Bild: Германия бессильна перед российскими ракетами «Орешник»

БЕРЛИН, 27 декабря, ФедералПресс. Германия практически не имеет средств для защиты от российской ракетной системы средней дальности «Орешник», сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на внутренний документ немецкого МИД.
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