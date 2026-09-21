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Царьград

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Экс-инспектор ФНС получила 6,5 лет за слив данных из «Налог-3»

Экс-инспектор ФНС получила 6,5 лет за слив данных из «Налог-3»

Ленинский районный суд Петербурга приговорил бывшего старшего налогового инспектора к 6,5 годам колонии и штрафу в 8 миллионов рублей за платное раскрытие данных из системы «Налог-3».

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