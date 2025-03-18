Более 400 новых деревьев появится в исторической части Ленинского проспекта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о высадке более 400 деревьев на Ленинском проспекте. Озеленение коснется участка между Садовым кольцом и площадью Гагарина, где высадят липы и вязы, создавая "зелёную стену" для защиты горожан от пыли и шума.