Театр абсурда
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Театр абсурда

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DJI тестирует дроны на самом высоком пике в мире, продвигая критически важные приложения для высотной доставки, картографирования и исследований климата

DJI тестирует дроны на самом высоком пике в мире, продвигая критически важные приложения для высотной доставки, картографирования и исследований климата

Компания DJI, мировой лидер в области гражданских беспилотных летательных аппаратов и технологий создания камер, объявила об успешном завершении трех миссий на горе Джомолунгма (также известной как гора Эверест), способствующих прорывам в высотной доставке, картографировании и атмосферных исследованиях.

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