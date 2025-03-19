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Царьград

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"Нулевые классы" для детей мигрантов, не знающих русского языка, могут появиться в школах?

"Нулевые классы" для детей мигрантов, не знающих русского языка, могут появиться в школах?

Ведь "Отказ в приёме в школу создаст дополнительные проблемы для родителей, у которых и так жизнь очень непростая".

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