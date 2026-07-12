Елена Бондаренко: Большинство молчит, молится и платит — пока меньшинство с оружием диктует правила

Как насилие на Майдане стало точкой невозврата для украинской государственности? Каким образом вооружённое и обученное меньшинство смогло навязать свою повестку всей Украине? Почему закон силы подменил правовое поле и как это связано с первопричиной конфликта? И как сращивание радикалов и государственных институтов в 2014 году предопределило широкомасштабный конфликт? Издание Говорит Европа предст… Читать далее: https://govorit.