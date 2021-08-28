Кто гадит: «англичанка» или «украинка»?

Под видом беженцев из Кабула украинские военные вывезут боевиков-исламистов – по заданию британской MI6 Проясняется интрига с украинскими военными, застрявшими в Афганистане и частично эвакуированными российскими военно-транспортными бортами.
Под видом беженцев из Кабула украинские военные вывезут боевиков-исламистов – по заданию британской MI6 Проясняется интрига с украинскими военными, застрявшими в Афганистане и частично эвакуированными российскими военно-транспортными бортами.
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