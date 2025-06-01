Минобороны: расчет системы «Земледелие» сорвал ротацию ВСУ

Расчет инженерной системы «Земледелие» Северной группировки войск провел дистанционное минирование тылового района ВСУ, тем самым сорвав ротацию украинских подразделений.
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