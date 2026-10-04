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Воронежские новости

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120 машин за дешёвым бензином и изобилие по завышенной цене: где в Воронеже можно заправиться 4 октября

120 машин за дешёвым бензином и изобилие по завышенной цене: где в Воронеже можно заправиться 4 октября

Воскресенье — не повод забыть о заправке, ведь впереди рабочая неделя, и машину нужно подготовить к ежедневным поездкам.

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