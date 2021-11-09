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Сенаторы в США придумали новые санкции против «Северного потока — 2»

Новую инициативу по введению санкций против газопровода «Северный поток — 2» выдвинули члены Сената США от Республиканской партии, 8 ноября сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа.

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