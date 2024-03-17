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Магнитные бури: Что ждать на неделе с 18 марта 2024 года?

Магнитные бури: Что ждать на неделе с 18 марта 2024 года?

Магнитные бури: Что ждать на неделе с 18 марта 2024 года? Ирина ОрлонскаяСогласно экспертам, солнечная активность имеет прямое воздействие на атмосферу Земли, и одним из ее возможных последствий являются магнитные бури.

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