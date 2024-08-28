Суд арестовал Porsche Cayenne фигуранта дела о взятках Иванова

Суд наложил арест на автомобиль Porsche Cayenne соучредителя компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, который числится фигурантом дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, говорится в материалах дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии