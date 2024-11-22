БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отечественные управляемые артиллерийские снаряды в Спецоперации

Отечественные управляемые артиллерийские снаряды в Спецоперации

Управляемый снаряд 3ОФ39 «Краснополь». Фото: Wikimedia Commons Российская ствольная артиллерия располагает обширной номенклатурой выстрелов с различными снарядами.

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