Политика как она есть

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Как остановить русофобию, или Чёрная метка Путина

Как остановить русофобию, или Чёрная метка Путина

Путин всегда был очень добр к врагам и недоброжелателям, с этим вряд ли кто может поспорить, а если кто будет оспаривать это утверждение, то пусть прочитает пару статей (эту и эту) Ключевое слово первого предложения я выделил жирным шрифтом.

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