«Циркон» с приветом от Петра Великого. ВМФ России отмечает 330-летие Президент дал понять, что западных пиратов будем бить аккуратно, но больно В День Военно-Морского Флота (ВМФ), который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, президент Владимир Путин участвовал в праздновании, проходившем в Петербурге.