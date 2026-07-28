«Циркон» с приветом от Петра Великого. ВМФ России отмечает 330-летие Президент дал понять, что западных пиратов будем бить аккуратно, но больно В День Военно-Морского Флота (ВМФ), который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, президент Владимир Путин участвовал в праздновании, проходившем в Петербурге.
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