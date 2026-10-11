Южнокорейский контейнеровоз завершил рейс по Северному морскому пути

Контейнеровоз PanStar Acro завершил рейс по Северному морскому пути в обе стороны и 11 октября вернулся в южнокорейский порт Пусан.
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