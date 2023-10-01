Медвежий угол
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Медвежий угол

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50 тысяч отборных воинов из Арцаха на усиление Русской Армии

50 тысяч отборных воинов из Арцаха на усиление Русской Армии

После недавних событий в Карабахе, за пределы Арцаха выехало свыше 100 тысяч человек. Остальные стоят в очередях на дороге жизни.

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Комментарии
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Юрий кокин
У нас и в сибири земли хватает.
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8 час.
Владимир Лагно
Не знаю зачем пропускать такие провокационные статьи. Ничего хорошего в ней нет, а вот всякого рода измышления навалом!
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5 час.
Л
Леонид
Окстись, автор...  50 тысяч отборных??? Да еще и воинов??? Все Вооруженные Силы Азербайджана около 60 тысяч плюс-минус. И где были эти 500000 &quot;отборных&quot;?
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3 час.

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