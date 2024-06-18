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Американского офицера ВВС спросили: "А что вы думаете про новый СУ-34?" Рассказываю, что он ответил

Американского офицера ВВС спросили: "А что вы думаете про новый СУ-34?" Рассказываю, что он ответил

2 мая 2023 214K прочитали Его мнение ну очень спорное: интересно, за такое его возненавидят и в США и в РФ? Но может быть правда именно такова? В этой статье я приведу слова офицера ВВС США и частного военного консультанта.

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