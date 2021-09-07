Тюменка примет участие в шестом сезоне шоу «Пацанки»

В своём профайле Анна по прозвищу «Тихая» поведала о главных периодах жизни, которые сделали её такой, какая она есть — воспитание в приёмной семье, побои молодого человека во время беременности и статьи, за которые несла уголовную ответственность.
В своём профайле Анна по прозвищу «Тихая» поведала о главных периодах жизни, которые сделали её такой, какая она есть — воспитание в приёмной семье, побои молодого человека во время беременности и статьи, за которые несла уголовную ответственность.
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