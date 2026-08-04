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«Он бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять»: племянница Геннадия Хазанова рассказала о пропавшем брате

«Он бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять»: племянница Геннадия Хазанова рассказала о пропавшем брате

Стали известны новые подробности о пропавшем брате известного юмориста и художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова.

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