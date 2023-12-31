Москвичи предложили более 50 тысяч инициатив на платформе «Город идей»

С 2021 года количество отправленных москвичами предложений на «Город идей» превысило 50 тысяч. Самые интересные решения планируют реализовать в мегаполисе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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