Троянский конь для Варшавы

Попытка аннексии Западной Украины приведет Польшу к гибели Польская столица украсилась многозначительными билбордами «социальной рекламы» с довольной физиономией польского главкома генерала Ярослава Мика, с подписью: «Время вспоминать историю».
Попытка аннексии Западной Украины приведет Польшу к гибели Польская столица украсилась многозначительными билбордами «социальной рекламы» с довольной физиономией польского главкома генерала Ярослава Мика, с подписью: «Время вспоминать историю».
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