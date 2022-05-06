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Троянский конь для Варшавы

Троянский конь для Варшавы

Попытка аннексии Западной Украины приведет Польшу к гибели Польская столица украсилась многозначительными билбордами «социальной рекламы» с довольной физиономией польского главкома генерала Ярослава Мика, с подписью: «Время вспоминать историю».

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