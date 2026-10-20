Режим «БПЛА-опасности» был введен вечером 20 октября и снят в 2:35 ночи 21 октября, продлившись более четырех часов.
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